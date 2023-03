Torino-Bologna 1-0, l’analisi del gol: Sanabria mostra a tutti la sua importanza

Il centravanti paraguaiano ha servito di prima un bel pallone per Karamoh che con un ottimo dribbling si è creato l'occasione per segnare

Il Torino torna a vincere e lo fa battendo il Bologna 1-0 grazie al gol realizzato al 22' del primo tempo da Yann Karamoh . Il numero 7 granata dimostra ancora di stare vivendo un ottimo momento di forma realizzando un rete che non si vede tutti i giorni.

Da una situazione di rimessa laterale in zona d'attacco, il Torino riesce ad originare l'occasione per il gol. Buongiorno serve Rodriguez sulla fascia sinistra con lo svizzero che ha quasi i piedi sulla linea laterale (immagine 1).

Il capitano del Toro serve con un passaggio filtrante l'accorrente Ilic che si prende il fondo e serve il pallone in mezzo all'area dove c'è Sanabria che gode di abbastanza spazio, come si nota nell'immagine 2.

Una delle critiche che più vengono mosse al 9 granata è che sia un centravanti che vede poco la porta. Sanabria ha però molte altre qualità e probabilmente quella che spicca più di tutte è la sua abilità nel fraseggiare con i compagni. In questa circostanza viene messa in evidenza proprio questa sua caratteristica: l'attaccante paraguaiano non calcia nonostante riceva la palla quasi nell'area di porta ma vede Karamoh alle sue spalle e lo serve di prima (immagine 3).