Torino, Buongiorno arriva al Filadelfia per l’allenamento odierno

Le trattative di mercato tra Torino e Atalanta per Alessandro Buongiorno esistono, ma non c'è ancora nulla di fatto. Il difensore centrale classe 1999 intanto in questo mercoledì si è presentato al Filadelfia per svolgere il regolare allenamento pomeridiano agli ordini di Ivan Juric. Nella trattativa tra i due club ci sono molte varianti in gioco, tra cui Duvan Zapata. Il dialogo tra Atalanta e Torino è in continua evoluzione, ma è evidente che per ora non ci sono accordi raggiunti. E Buongiorno per il momento si allena con la maglia granata quando mancano poco più di 48 ore alla fine del calciomercato.