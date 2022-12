Torino, Buongiorno punto fermo di Juric. Ora la Nazionale per entrare nel giro

Tra prime amichevoli con Juric e la convocazione in Nazionale, la sosta di Alessandro Buongiorno sta prendendo una piega positiva. Il difensore centrale granata continua a lavorare senza intoppi con lo staff granata e nel frattempo si gode la convocazione in Nazionale per lo stage in programma a dicembre.

Torino, Buongiorno tra i punti fermi di Juric anche durante la sosta

Alessandro Buongiorno si è dimostrato in questo inizio stagione un giocatore affidabile per Ivan Juric. Il tecnico croato lo sta valorizzando, permettendo al canterano di mettersi in mostra, a seconda delle necessità, sia come braccetto a sinistra che come centrale. Buongiorno ha così iniziato la stagione disputando da centrale la prima gara del Toro senza Gleison Bremer, poi si è confermato nelle gerarchie di Juric, togliendosi la soddisfazione di indossare più volte la fascia di capitano. Nelle prime due amichevoli della sosta, Buongiorno è sempre stato schierato titolare, in entrambi i casi (complice anche l'assenza di Rodriguez) come braccetto a sinistra visto che al centro della difesa si è imposto Schuurs. Sia con l'Espanyol che contro l'Almeria ha ben figurato, mettendo in cascina minuti in vista della ripresa dei campionati.