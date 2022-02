Torino-Cagliari: probabili formazioni, news e dove vederla in tv e streaming

I probabili 11 di Torino-Cagliari, le ultime news sul match e dove poterla vedere in tv e streaming

Redazione Toro News

Oggi, domenica 27 febbraio, alle ore 12:30 allo stadio Olimpico Grande Torino, i granata di Ivan Juric e il Cagliari di Walter Mazzarri si sfideranno, gara valida per la 27esima giornata del campionato di Serie A. Le due squadre arrivano da due pareggi, rispettivamente contro Juventus e Napoli. In classifica, invece, i rossoblù si trovano al terzultimo posto con 22 punti (pari con il Venezia quartultimo, ma con una partita in meno rispetto ai sardi) e i granata al 10^ con 33 punti (pari con il Sassuolo undicesimo e, ricordiamo, con una gara in meno da recuperare con l'Atalanta). Di seguito, le probabili formazioni, ultime news e dove poter vedere la sfida in tv e streaming.

PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Lukic, Vojvoda; Brekalo, Seck, Belotti. All.: Juric

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova, Marin, Grassi, Deiola, Dalbert; Pereiro, Pedro. All.: Mazzarri

DOVE VEDERE TORINO-CAGLIARI IN TV E STREAMING

La gara tra Torino e Cagliari, valida per la 27^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sia da DAZN (clicca qui per fare l'abbonamento) che da Sky sport. Nel primo caso sarà quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le altre tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Nel secondo sarà invece visibile sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite, numero 473 del digitale terrestre).

Grazie a DAZNsarà possibile vedere Torino-Cagliari in diretta streaming anche sui dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma. Dopo la conclusione del match, gli highlights dello stesso e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand.

La diretta di Torino-Cagliari su DAZNsarà affidata a Gabriele Giustiniani con il commento tecnico di Manuel Pasqual, mentre su Sky Sport ad Antonio Nucera con il commento di Giancarlo Marocchi.

TORINO-CAGLIARI IN DIRETTA SU TORO NEWS

Come sempre, anche ToroNews dà la possibilità ai suoi lettori di seguire la diretta di Juventus-Torino, tramite il sito Internet e tramite il profilo social di Twitter (@Toro_News), con tutti gli aggiornamenti pre, live e post partita.