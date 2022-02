Juric presenta Torino-Cagliari: “Guerra in Ucraina? Serve di più da tutti”

Il tecnico in conferenza stampa alla vigilia della 27esima giornata di Serie A 2021/2022

Vigilia della 27esima giornata di campionato per il Torino, che domenica 27 febbraio alle ore 12:30 sfiderà il Cagliari tra le mura amiche. Il tecnico Ivan Juric si presenta in conferenza stampa nel consueto incontro con i giornalisti: siamo collegati in diretta dallo stadio Olimpico "Grande Torino". La partenza alle ore 14.

La conferenza di Juric pre Torino-Cagliari

Che avversario si aspetta? Che partita sarà?

"E' una squadra che sta bene, che ha preso giocatori giusti per il modo di giocare di Mazzarri. Hanno fatto una buona partita col Napoli e anche fuori casa stanno facendo tanti punti. Sarà una partita impegnativa e tosta".

Che momento vive la squadra?

“La squadra ha fatto una buona partita contro la Juve e ora si prepara per questa. Viviamo alla giornata, cerchiamo di crescere in ogni partita. Non pensiamo troppo al fatto che questo possa essere un momento decisivo della stagione o meno: ora vogliamo vincere perché i tre punti mancano da un po’”.

Lei ha nella memoria i ricordi delle guerre balcaniche. Con la guerra che è tornata in Europa lei cosa pensa? E che pensa della decisione della Polonia?

“Noi in Croazia sappiamo cosa vuol dire essere attaccati dai più forti. Ci hanno massacrati ma poi siamo riusciti a riprendere quello che è nostro. La scelta della Polonia è il minimo, anzi la reazione di tutti quanti è troppo blanda per quello che sta succedendo”.

Avete avuto qualche difficoltà ultimamente contro chi difende a tre. Così fa anche il Cagliari. Quello di domani è un test?

"Contro questo tipo di squadre occorre cambiare modo di attaccare perchè ci sono spazi diversi. Detto questo, è vero che con Udinese e Venezia abbiamo fatto fatica, ma in altre circostanze invece abbiamo fatto bene contro chi difende a tre. Domani sicuramente l'obiettivo è quello di fare meglio delle due partite sopra citate".

Come sta Belotti?

“Ha fatto una settimana normale, mi aspetto tanto, può e deve fare ancora meglio. E’ mancato per tutto l’anno, mi aspetto che abbia tanta voglia di dimostrare. Ha dato un accenno di cose positive, ma ora è il momento che dia tanto”.

Pensa che nel mondo del calcio debba esserci una reazione più incisiva?

“Penso che a tutti i livelli bisogna reagire con molta più energia e decisione perché sono cose terribili. Noi lo abbiamo subito, gli altri guardavano, anche voi. So come ci si sente. Bisogna fare il massimo per fermarli o per costringerli a fermarsi”.

Domani sarà la volta buona per l'esordio di uno dei nuovi acquisti di gennaio?

"Vedremo, devo ancora decidere; abbiamo due o tre soluzioni".

Come si sta inserendo Ricci?

"Sta lavorando e si sta allenando bene. Credo stia imparando molte cose. Ma deve conquistarsi il posto come è giusto che sia".

Rivedremo Pobega in mezzo?

“C’è la possibilità concreta che lui torni nel suo ruolo naturale”.

Come lo ha visto da trequartista?

“Nel derby ha fatto cose buone e meno buone. Continueremo a lavorarci, perché è un’opzione che può servire in futuro”.

“Ora trova la posizione meglio rispetto all’inizio. E’ giovane e ha tanta voglia di imparare. Il fatto che abbia realizzato un assist col sinistro è un segnale di crescita, completandosi può essere più difficile da marcare. Ha ancora ampi margini di miglioramento”.

Come sta Pjaca?

“A posto (sorridendo). Se sarà convocato? Sì sì, è nell’elenco…”

Quale è lo step che deve fare il Torino da adesso a fine campionato?

“Penso che c’è ancora tutto da conquistare. Fondamentale vedere come la squadra risponderà in questa ultima parte. Bisogna fare bene. Fino adesso abbiamo creato i presupposti per dire che questa è stata una buona stagione, ma non abbiamo ancora concluso nulla. Mi aspetto la grinta e la cattiveria necessarie per portare a casa i punti e poter dire davvero che questa è stata una stagione positiva”.

Giocherà ancora Vanja?

“Sono d’accordo sul fatto che ha commesso qualche errore, ma non così tanti come quelli che elencate voi. Ad esempio contro Venezia e Sassuolo è stato incolpevole, non c’entrava proprio niente. Globalmente sono contento di lui, ha fatto bene per un bel periodo. Sono poi consapevole che qualche errore ora gli stia scappando. Ma ha la mia piena fiducia. Ha avuto un piccolo calo che la stampa sta amplificando troppo, è un portiere giovane che ha bisogno di sostegno”.

Quale è il giocatore che le sta dando più soddisfazioni?

“Sono tanti, difficile dire un giocatore. In tanti sono cresciuti molto bene e devono continuare a crescere”.

Forse può essere Lukic l’uomo ad avere cambiato di più in meglio?

“Lui fin dall’inizio è riuscito a interpretare bene questo nuovo ruolo, che per me è il suo. Anche lui secondo me può fare ancora meglio, ma dall’inizio dell’anno sta facendo bene. Ci sono comunque anche altri che si sono sbloccati dopo che all’inizio non ero stra-felice di loro. Quindi globalmente sono molto contento”.

Per lui è stato decisivo avergli trovato un ruolo preciso?

“Il nostro modo di giocare è semplice da un certo punto di vista. Ha corsa, fisicità, inserimento, ha tutto per fare bene. Prima magari non riusciva a ottenere il meglio da sé stesso. Però è completo, anche nella fase difensiva. Detto questo può ancora crescere anche lui”.

