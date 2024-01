Torino, chi arriva se non rinnova Juric? Da Vanoli a Gattuso, i possibili nomi

Chi sarà il futuro allenatore del Torino? Urbano Cairo ha già fatto capire quali saranno le tappe future. La priorità sarà il rinnovo di Ivan Juric e tra febbraio e marzo si saprà di più sul rinnovo dell'allenatore croato. Entrambe le parti devono fare le loro valutazioni. Il Toro deve decidere se vuole rinnovare il contratto al tecnico ex Verona e Juric se vuole continuare in granata. Al momento, comunque, la priorità dei granata è di continuare con lui, ma i prossimi mesi diranno di più. Intanto in casa Toro ci sono già alcune eventuali alternative sulle quali poi nel caso verrano fatti ragionamenti.