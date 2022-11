Torino, chi gioca a Roma? Buongiorno sostituisce Schuurs, sulle fasce…

Il Torino si prepara per l'ultima partita del 2022, che sarà contro la Roma di Mourinho allo stadio Olimpico della capitale (domenica, ore 15). L'allenatore granata Juric arriva a questa sfida con alcune defezioni importanti, come quelle di Aina, Lukic e Schuurs, e dovrà fare delle scelte obbligate in qualche zona del campo. A livello di modulo non dovrebbe snaturare la squadra, puntando sul solido 3-4-2-1 visto finora sotto la gestione del tecnico croato.