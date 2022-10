Torino, chi gioca ad Udine? Pellegri favorito come punta centrale

Il Toro di Juric si prepara per una delle trasferte più complicate del momento, contro la squadra rivelazione di questo inizio di campionato, l'Udinese (Dacia Arena, domenica alle 12.30). I granata, reduci dal successo in Coppa Italia contro il Cittadella, cercano di risollevarsi anche in Serie A, dopo le ultime cinque partite in cui è arrivato un solo punto. Il tecnico granata è propenso a schierare il solito modulo, il 3-4-2-1, avendo anche ritrovato gli attaccanti e potendo così evitare di schierare il "falso nueve".