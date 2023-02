Torino, chi gioca col Milan? Ilic verso la convocazione, duello Seck-Sanabria

Il Torino di Ivan Juric, dopo aver vinto 1-0 contro l'Udinese nello scontro diretto per il settimo posto, si prepara ad affrontare il Milan di Pioli in un periodo di difficoltà per i rossoneri. I granata però arrivano con una defezione importante, quella di Ricci, che per una lesione di primo grado al soleo dovrà stare fuori circa 40 giorni. Non è certo l'unico indisponibile: fermi ai box pure Lazaro, Zima e Pellegri. Il tecnico granata dovrà gestire al meglio la situazione. A livello di modulo dovrebbe restare sempre sul suo 3-4-2-1.