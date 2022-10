Torino, chi gioca contro il Milan? Lazaro e Vojvoda candidati forti per le fasce

Il Torino si prepara per la prossima sfida di campionato, in programma domenica alle ore 20:45 sul campo dello stadio Olimpico Grande Torino. Il tecnico granata Juric ha ancora qualche dubbio da risolvere per quanto riguarda la formazione da schierare contro i rossoneri nel posticipo, in particolare sulle fasce e in difesa. A livello di modulo non dovrebbe cambiare il suo solito 3-4-2-1.