Torino, chi gioca nel derby? Ricci è pronto, tanti ballottaggi da sciogliere

Il Torino è alle porte di una delle partite più importanti di questo girone di andata. Allo stadio Olimpico Grande Torino arriva la Juventus, per disputare un derby della Mole tutto da vivere. Juric arriva a questo match con diversi giocatori ritrovati, come Ricci e Vojvoda, ma altresì diversi dubbi a livello di formazione, dettati dal fatto che salvo sorprese dell'ultimo minuto i giocatori sono tutti a disposizione. Il modulo che sceglierà il tecnico dovrebbe essere il consueto 3-4-2-1, continuando il percorso cominciato anche in questa stagione.