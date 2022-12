Torino, continua il lavoro in Spagna. Aina sempre a parte

Il Torino continua la preparazione a San Pedro in vista della prossima amichevole contro l'Almeria, in programma venerdì 16 dicembre alle ore 17. L'organico a disposizione di Ivan Juric per il ritiro è ora al completo. Domenica sono arrivati in Spagna Vojvoda e Linetty, ieri si sono aggregati al gruppo i nazionali serbi Milinkovic-Savic, Lukic e Radonjic.

Torino, Aina prosegue a lavorare a parte

Nella seduta odierna si è rivisto un Ola Aina sorridente, come si vede da un video pubblicato sui canali social del Torino, dove il nigeriano era impegnato in alcuni passaggi. L'esterno granata, reduce da un inizio di stagione positivo, si è dovuto fermare per una lesione miotendinea al bicipite femorale. Il recupero è ancora pienamente in corso. Aina infatti non è stato convocato per l'amichevole vinta con l'Espanyol dai granata e sta continuando un programma personalizzato per tornare in condizione al più presto possibile. Aina, inoltre, rientra nel gruppo di quei giocatori in scadenza nel 2023, sul quale andrà presa una decisione per il futuro.