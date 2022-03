Torino, da Bremer a Mandragora: chi deve ritrovare la Nazionale?

Diversi sono i giocatori granata che ambiscono a tornare in Nazionale: tra questi ci sono Pobega, Linetty e Pjaca

Luca Sardo

È risaputo: giocare per la propria Nazionale è l'ambizione di ogni giocatore. Nel Torino ci sono diversi calciatori che per scelte tecniche in quest'ultima sosta non stati convocati: tra questi figurano Bremer, Pobega, Mandragora, Linetty e Pjaca, oltre a Sanabria, Fares, Praet e Pellegri che non ci sono andati a causa dei rispettivi infortuni.

CHI DEVE RITROVARLA - Su tutti - anche considerando la stagione che sta disputando e il suo stato di forma - Gleison Bremer. Come dichiarato qualche settimana fa in un'intervista rilasciata a Torino Channel (QUI i dettagli), il sogno del centrale granata sarebbe quello di giocare il Mondiale in Qatar nel 2022 con il suo Brasile. Dopo la mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali, è probabile che ci sia un ricambio generazionale: se ciò dovesse avvenire per Tommaso Pobega e Rolando Mandragora potrebbe riuscire a ritagliarsi un posto negli Azzurri. Infine ci sono Karol Linetty e Marko Pjaca: entrambi stanno disputando una stagione sottotono con la maglia granata e sia la Polonia che la Croazia non li hanno convocati per questi impegni di marzo.

MOTIVAZIONE - Oltre a loro, avranno il compito di ritrovare la Nazionale anche gli infortunati Antonio Sanabria (fermo per un problema al polpaccio che lo terrà ai box ancora per qualche settimana), Dennis Praet (QUI le ultime sulle sue condizioni), Mohamed Fares (QUI le ultime sull'esterno algerino) e Pietro Pellegri che ha accusato nelle scorse settimane un lieve trauma distorsivo al ginocchio sinistro. L'obiettivo per tutti sarà quello di provare a disputare un finale di campionato all'altezza: l'ambizione di conquistarsi la Nazionale sarà una motivazione in più per fare bene con la maglia granata.