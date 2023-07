Torino, da Savva arrivano conferme: ottimo impatto a Pinzolo. E Juric apprezza

Il cipriota, che ha messo a segno il gol del 2-0 contro la Feralpisalò, ha confermato quanto di buono fatto vedere in questi primi giorni di ritiro

A Pinzolo, Zanos Savva continua a mettersi in mostra. Nell'amichevole contro la FeralpiSalò, il classe 2005, sfruttando un buon recupero alto di Gineitis, è stato bravo a saltare due avversari più il portiere, prima di depositare la sfera in rete a porta sguarnita. Durante il secondo tempo del match, il cipriota si è comunque mosso bene nella trequarti offensiva del Torino, rendendosi anche pericoloso pochi minuti prima, quando ha costretto il portiere avversario a una parata non facile.