Torino, dal rapporto con Juric ai gol pesanti: serve ritrovare il vero Radonjic

Il triste derby giocato dal Torino sul campo della Juventus ha portato l'ennesima conferma in casa granata riguardo un problema che c'è da tempo. La squadra di Ivan Juric fa grande fatica ad essere pericoloso in attacco, sia come creazione di occasioni da gol che in fase di finalizzazione perché anche quando i giocatori del Toro sono ispirati spesso finiscono per sciupare sotto porta ghiotte chance. In questi primi due mesi di stagione ufficiale si è visto un Nemanja Radonjic in grande spolvero in alcuni frangenti mentre in altri momenti è rimasto fuori dalle rotazioni di Juric.

Radonjic fuori dai convocati per il derby: il rapporto di alti e bassi con Juric non aiuta la squadra

Ha fatto molto discutere la scelta del tecnico del Toro di non portare nemmeno in panchina il suo numero 10 per la partita contro la Juventus, la più importante per la stragrande maggioranza dei tifosi. Nel corso della conferenza stampa della vigilia Juric aveva spiegato che questa stracittadina non sarebbe stata la partita di Radonjic. Detto, fatto perché poi il giorno stesso della partita sono stati annunciati i calciatori convocati e l'ex Marsiglia non era presente in lista. Pochi minuti prima dell'inizio del derby lo stesso Juric aveva poi fornito maggiori chiarimenti sul motivo di questa scelta. Il tecnico croato ha spiegato che il suo numero 10 aveva avvertito un piccolo problema muscolare e così era indisponibile per la sfida con la Juve. In attesa di scoprire se Radonjic giocherà le partite con la sua Serbia in questa sosta per le Nazionali, c'è da domandarsi come sia realmente il rapporto tra il fantasista serbo e Juric. Non è passato inosservato il lancio della bottiglietta e il linguaggio del corpo molto teso e nervoso da parte di Radonjic, al momento della sua uscita dal campo contro il Verona. Quella rabbia per la scelta dell'allenatore potrebbe essere stato un altro motivo per cui è maturata la decisione di non portarlo all'Allianz Stadium.