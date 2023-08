Torino, disponibilità e ambizione: l’uomo Tameze ha già conquistato tutti

Adrien Tameze ha già colpito squadra e dirigenza del Torino. Intelligenza, disponibilità e spirito di sacrificio sono doti che non mancano all'ex centrocampista del Verona, sbarcato a titolo definitivo in granata a luglio per una cifra vicina ai tre milioni di euro. Dal punto di vista umano tutti al Toro sono già convinti: Tameze è un uomo-squadra, uno che sa mettersi a disposizione del gruppo privilegiando il "noi" al posto dell' "io". Dal punto di vista umano, il francese ha già convinto tutti, in attesa di poterlo fare anche sul piano tecnico.

Juric, Cairo e Vagnati: quanti elogi per Tameze

Juric ha insistito molto per avere Tameze, come da ammissione dello stesso tecnico. "L'ho chiesto al presidente perchè è uno che sa volere bene alla squadra", spiegava il tecnico durante il ritiro di Pinzolo. Cairo del giocatore ha parlato in un post Instagram: "Quando l'ho conosciuto ho subito capito perchè Juric me lo ha chiesto", facendo appunto riferimento allo spessore umano che si percepisce in Tameze. E Vagnati, durante la presentazione del giocatore a stampa e tifosi,ha allargato il concetto. "Le doti umane di un giocatore si vedono anche in campo, se è una persona intelligente lo si vede anche nel rettangolo verde. Tameze viene da tre anni in cui ha sempre giocato, un motivo ci sarà". Uno di questi è sicuramente la capacità di adattarsi a più ruoli. "Con me ha fatto anche il difensore e la punta centrale", raccontava Juric. Tameze conferma: "Se c'è un modo per aiutare la squadra, non mi tiro indietro".