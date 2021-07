Torino, domani si parte: primo allenamento a porte chiuse al Filadelfia

Il programma del primo giorno della nuova stagione granata

Domani, giovedì 8 luglio, primo allenamento della stagione 2021-2022 per il Torino Football Club. Il programma prevede una sessione mattutina, a porte chiuse, presso lo stadio Filadelfia. Sarà il primo allenamento da allenatore del Torino per Ivan Juric, dopo i tamponi di ieri e oggi e i vaccini di oggi pomeriggio. Tra l'altro, poco fa è stata diramata la lista dei convocati per la ripresa: 29 i calciatori inseriti, tra cui 4 portieri.