Torino: dopo l’inizio a razzo, oggi lavoro in piscina a Santa Cristina

Dopo due giorni di allenamenti intensi e completi con tattica, atletica, partitella ed esercizi in palestra. I granata oggi effettueranno una seduta di scarico in piscina, niente campo per i granata e pomeriggio libero

Marco De Rito

Dai nostri inviati a Santa Cristina

Primi due giorni di ritiro molto intensi per il Torino di Ivan Juric a Santa Cristina del campo sportivo Mulin da Coi. Quattro sedute per un totale di quasi 10 ore di allenamento in cui i granata hanno fatto tutto: tattica, atletica, partitella ed esercizi in palestra. Oggi scarico in piscina in mattinata e poi primo pomeriggio libero per Daniele Baselli e compagni.

BUONI I PRIMI SEGNALI - Sin dai primi giorni il neo tecnico granata sta cercando imprimere la svolta nella squadra dopo le ultime due stagioni che sono state molto deludenti. Tre le frasi dell'allenatore ex Hellas Verona che in questi primi due giorni hanno subito colpito i presenti negli spalti: "Non voglio sorrisi, qui si lavora seriamente", "Dobbiamo essere squadra fino in fondo" e "Le nostre idee vanno portare sempre avanti" (leggi qui). Tre epiteti che evidenziano prima uno Juric duro con i ragazzi, poi l'attenzione maniacale ai movimenti che vuole imprimere ai ragazzi ma c'è da sottolineare anche una quarta frase: "Adesso la moviamo bene (la palla, ndr)". Dopo due giorni il mister comincia già a vedere le prime risposte dalla sua squadra e appare soddisfatto di quanto stanno apprendendo. Il percorso è solo all'inizio e ci vuole ancora molto tempo per imparare bene tutti i meccanismi del gioco di Juric, ma la squadra "step by step" comincia a ingranare.

SCARICO - Dopo due giorni, l'allenatore del Torino ha ritenuto possibile fare un giorno senza campo e svolgere una seduta di scarico in piscina ai suoi ragazzi che sembrano essere in linea con la tabella di marcia che sta dettando. La decisione sarà sicuramente stata presa in accordo con il suo staff che tiene d'occhio la condizione fisica di tutti i giocatori. Per fare il gioco che chiede il tecnico ci vuole anche una preparazione atletica adeguata. La corsa con il pallone è stata molta, ieri nel tardo pomeriggio è arrivata anche la prima corsa a secco con il preparatore atletico Paolo Barbero che ha tenuto d'occhio i tempi dei ragazzi e le loro condizioni al termine (leggi qui). Lo staff insieme al mister ha ritenuto che, nel terzo giorno di lavoro in ritiro, è arrivato il momento di far scaricare ai ragazzi la fatica accumulata nei primi due giorni. Per poi ripartire di nuovo con ritmi alti da domani ma con le gambe più leggere.