Toro, Juric insiste sulla tattica. Il diktat: “Avanti con le nostre idee”

Verticalità e compattezza questo chiede il tecnico croato ai suoi ragazzi negli allenamenti intensi che si stanno svolgendo in Valgardena

Marco De Rito

Dai nostri inviati a Santa Cristina

Ancora tanta tattica per il Torino di Ivan Juric nel secondo giorno di allenamenti a Santa Cristina. L'allenatore è sempre presente in campo per dare indicazioni ai suoi ragazzi continuando a motivarli, con attenzione maniacale per i movimenti. "Avanti fino in fondo con le nostre idee", questo il mantra che il tecnico croato ha ribadito nel campo Mulin da Coi. La seduta mattutina di oggi ha visto un lavoro iniziato alle 10 con i portieri subito in campo e i giocatori a svolgere esercizi per potenziarsi in palestra.

LA TATTICA - Dopo gli esercizi in palestra, torello alternato da allunghi e stretching. Quindi poi tanto spazio alla tattica per Zaza e compagni. Juric sino ad adesso si è concentrato molto sui movimenti dei suoi ragazzi, tralasciando un po' la parte atletica per mettere il focus sul pallone. Non per questo i granata hanno corso poco, in quanto il tecnico anche nei lavori con la palla chiede ritmi alti e intensità. Dopo che ieri Juric aveva chiesto maggior attenzione e meno sorrisi, oggi è parso più soddisfatto. La palla comincia a girare meglio e si punta su un possesso palla non sterile. La formazione granata deve avere verticalità e profondità ma senza sfilacciarsi, la compattezza è fondamentale e per questo è richiesta molta corsa da parte dei difensori.

LA TELECAMERA - Il gioco che richiede l'allenatore è molto complicato e articolato, per questo il lavoro è iniziato sin da subito sulla tattica. Ci vuole tempo per apprendere sino in fondo tutti i dettagli. Juric non lascia nulla al caso e a seguire l'allenamento c'è il match analyst Marasciulo con una telecamera all'altezza di circa 7-8 metri, posizionata su un braccio elevatore di un camion, che segue i giocatori durante il lavoro. L'obiettivo è capire in seguito, con una visuale più ampia del campo, dove i giocatori del Toro devono migliorare nei movimenti e nella posizione.

GLI ASSENTI - Assente ancora Soualiho Meïté che non ha ancora raggiunto il ritiro in Valgardena. Iago Falque si allena precauzionalmente a parte, dopo le ultime stagioni - in cui ha avuto diverse problematiche fisiche - c'è prudenza nell'inserimento in squadra a pieno regime. Nel pomeriggio la squadra si ritroverà per una seduta pomeridiana alle 17 circa.