Torino, le maglie d’allenamento 2021/2022 sono un omaggio alla città

Omaggio alla città di Torino con richiami al Museo Egizio e alla Mole Antonelliana

Il Torino ha svelato le maglie d'allenamento per la stagione appena iniziata. I colori sono i classici della società, ovvero il granata per la prima maglia e il blu per la seconda, che spesso spetta al Mister, ma la novità di quest'anno sta in ciò che è disegnato sulla maglia stessa. Troviamo infatti dei richiami alla città di Torino, alla Mole Antonelliana e al Museo Egizio, oltre alla presenza di un toro stilizzato. Saranno presto disponibili sul Granata Store.