Torino, Edera e la riabilitazione: “Mai mollare”. Obiettivo in campo a febbraio

L'esterno d'attacco granata mostra i progressi sui social: dai video sugli allenamenti alle frasi motivazionali per continuare il recupero complesso

INFORTUNIO - Lo scorso 7 maggio l'esterno d'attacco del Torino - approdato nella sessione invernale in prestito alla Reggina - scendeva in campo per la sfida contro il Lecce. Una gara che i calabresi dovevano vincere per alimentare il sogno playoff. La strada era quella giusta, con Edera in gol dopo appena 7'. La gioia però durò solo qualche istante. Pochi minuti dopo infatti, l'attaccante di proprietà granata si era accasciato a terra in lacrime ed era stato costretto a uscire in barella. Poi gli accertamenti, il referto e la doccia fredda: un infortunio tra i peggiori possibili, di quelli che possono mettere a repentaglio la carriera di un calciatore. Edera, però, è ancora giovane (il 9 gennaio compirà 25 anni), ha un contratto col Torino valido sino al 30 giugno 2023 e ha tutta l'intenzione di tornare in campo per far parlare di sé.