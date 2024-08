Torino-Empoli, sedicesimi di Coppa Italia: date e fasi di vendita dei biglietti

Il Torino ha reso note le date in cui sarà possibile acquistare i biglietti per Torino-Empoli, gara valevole per i sedicesimi di Coppa Italia. Il match si disputerà il 25 settembre. Chi passerà il turno affronterà la Fiorentina allo stadio Franchi negli Ottavi di Finale. Di seguito tutti i dettagli con le varie date per le vendite e le fasi in cui si suddivideranno.