Torino, Euro U21 non felice per Popa: tre gol subiti e due esclusioni

Mihai Popa ha iniziato l'Europeo Under 21 da titolare contro la favoritissima Spagna e ha finito per giocare una partita su tre del girone. Contro l'Ucraina e nell'ininfluente gara con la Croazia, infatti, è stato designato titolare Tarnovanu, portiere dello Steaua Bucarest. Non è stato però solo il portiere granata ad essere andato incontro ad una netta bocciatura: la Romania ha fatto solo un punto in tre partite, non ha mai vinto né segnato un gol. Tutto questo in una rassegna da padroni di casa da cui ci si aspettava legittimamente qualcosa in più, in particolare dopo il primo posto nel girone di Euro 2019 in Italia che decretò l'eliminazione di Croazia e Inghilterra. I romeni si dovettero arrendere solo alla più quotata Germania in semifinale.