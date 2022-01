Torino, Fares operato al ginocchio destro: le ultime sul difensore

Il neo acquisto granata si è operato al ginocchio destro a Bologna all'Istituto ortopedico Rizzoli

L'intervento al ginocchio destro di Mohamed Fares è perfettamente riuscito. Il difensore si è infortunato in allenamento al Filadelfia a pochi giorni dal suo arrivo al Torino (LEGGI QUI). L'operazione è stata eseguita dal Professor Stefano Zaffagnini all'Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna, così com'è avvenuto in precedenza per Daniele Baselli e Rolando Mandragora. Adesso per Fares inizia la fase di recupero, che verrà monitorata dalla società nelle modalità e nelle tempistiche. I tempi di recupero in queste circostanze si aggirano attorno ai sei mesi.