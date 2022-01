Torino, Fares già ko! Lesione del crociato anteriore, stagione finita

Il neo acquisto granata ha subito un trauma distorsivo a livello del ginocchio destro durante la sessione di allenamento

Bruttissime notizie in casa Toro: infortunio per il neo acquisto Mohamed Fares. Il giocatore ha subito un trauma distorsivo a livello del ginocchio destro durante la sessione di allenamento di ieri, lunedì 17 gennaio. Gli esami strumentali eseguiti quest'oggi hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore e l’interessamento del menisco mediale. Nei prossimi giorni Fares eseguirà una consulenza ortopedica chirurgica così da stabilire come intervenire al meglio sul problema riscontrato quest'oggi in allenamento. Un gravissimo infortunio che di fatto pone fine alla stagione dell'esterno algerino già prima di mettere piede in campo col Torino.