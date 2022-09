Torino FD, Buongiorno fa visita all’allenamento: foto e autografi per lui

Questa sosta per le Nazionali ha dato modo ad Alessandro Buongiorno di fare più visite per conto della società. Nei giorni scorsi il centrale granata, in compagnia di Luca Gemello, era stato in una scuola primaria per dare i kit del club ai bambini. Nella sera di lunedì invece, Buongiorno ha assistito all'allenamento del Torino FD, la squadra per ragazzi con disabilità. Il calciatore granata è stato un graditissimo ospite e non sono ovviamente mancati i moltissimi scatti fotografici e gli autografi al centro sportivo Mazzola di Beinasco campo sul quale si allenano i ragazzi del Torino FD. Si tratta di un momento molto importante per i componenti di questa formazione perché nella giornata di sabato prossimo prenderà il via il loro campionato. Il presidente della squadra, Claudio Girardi, ha ringraziato Buongiorno per la presenza: "È stato un onore per noi ospitarlo. Queste iniziative sono molto importanti perché permettono di dare visibilità alle nostre attività e a tutto il movimento", ha spiegato ai canali ufficiale della società di via Arcivescovado.