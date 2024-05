Torino Femminile, continua il sogno Serie C: granata in semifinale

Il Torino Femminile potrà continuare a concorrere per la promozione in Serie C. Le granata allenate da Roberto Battaglino volano in semifinale e possono continuare a sognare. Un primo traguardo importante per il Toro che, dopo la sconfitta nella gara d'andata ai quarti con Torino Women, ha saputo reagire ottenendo il successo decisivo al ritorno in casa ed eliminando così le avversarie.

Dopo il 3-2 in favore di Torino Women nei quarti d'andata, il Torino Femminile aveva un solo risultato possibile al ritorno: vincere. Un imperativo che le granata fanno proprio, senza badare ai conti che le avrebbero viste qualificate con un 1-0, un 2-1 oppure in ogni caso con due gol di scarto. Il Toro di Battaglino lotta e alla fine riesce a superare le avversarie al ritorno, imponendosi per 3-1 grazie alla doppietta di Linda Bazzocchi e alla rete di Nicole Grieco. Così esplode la festa a fine partita, il Toro vola in semifinale.

Torino Femminile, ora la semifinale con l'Area Calcio

Ora la lotta per la promozione entra nel vivo con la seconda fase, quella della semifinale. Il format resta invariato, con gara d'andata e gara di ritorno. Al termine di entrambe, chi vince è in finale mentre chi perde viene eliminato; in caso di parità i gol siglati in trasferta valgono doppio, se la parità persistesse si procederà con l'esecuzione di supplementari e rigori. Il Torino Femminile si scontrerà, un po' a sorpresa, contro l'Area Calcio che ha eliminato l'Alessandria grazie al 4-2 casalingo e all'1-1 in terra alessandrina. Le granata di Battaglino evitano quindi lo scontro contro quell'Alessandria che le aveva eliminate in Coppa Italia. L'Area Calcio è un'avversaria che il Toro ha imparato a conoscere bene in campionato, avendo fatto lo stesso girone. Nella regular season le granata si erano imposte per 4-1 in trasferta e avevano vinto 3-2 anche il ritorno in casa. Ora naturalmente la posta in palio è diversa. La gara d'andata si giocherà mercoledì 8 maggio a Mussotto d'Alba, il ritorno domenica 12 maggio alle ore 16 in via Bossoli. Nell'altra semifinale si scontrano invece Femminile Juventus e Bulè Bellinzago.