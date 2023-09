Torino Femminile, il calendario di Eccellenza: tutti gli impegni delle granata

La Prima squadra Femminile del Torino si prepara a una storica prima volta. Le giocatrici granata sono pronte per il debutto che avverrà nel campionato di Eccellenza, con l'obiettivo - dichiarato esplicitamente al momento dell'annuncio della nascita della squadra - di conquistare la promozione in Serie C. E' stato comunicato il calendario del campionato a cui prenderanno parte le giocatrici guidate da Giulo Campanile. Di seguito gli impegni delle granata, che giocheranno le partite tra le mura amiche nel campo sintetico di via Bossoli 76 B, impianto del Bacigalupo.