Torino Femminile, l’allenatore sarà Campanile: un passato con Lentini e Fuser

Lo scorso sabato il Torino aveva annunciato la creazione della sua Prima Squadra femminile che sarà iscritta al prossimo campionato di Eccellenza. Dove aver già riportato su queste colonne al momento dell'annuncio gli obiettivi e i potenziali membri della rosa, possiamo aggiungere anche quello che sarà l'allenatore di questa squadra. Si tratta di Giulio Campanile, tecnico 66enne, che guiderà la Prima Squadra femminile per la stagione 2023/24. Si tratta di un allenatore che in passato ha guidato già alcune formazione giovanili ma che dall'alto della sua esperienza vanta anche importanti esperienze nel calcio dilettantistico. In passato ha infatti guidato anche il Canelli che nel 2006 ottenne con lui la promozione in Serie D (categoria già vissuta con il Rivoli). Non si tratta di una stagione qualsiasi perché nella formazione astigiana quell'anno erano presenti due ex giocatori del Toro come Gigi Lentini e Diego Fuser. Campanile è quindi un allenatore che in un certo senso ha già avuto a che fare con la storia granata. Più recentemente ha invece allenato anche il Bacigalupo in Promozione e il Barcanova in Prima Categoria. Ora arriva quindi sulla panchina del Torino Femminile dopo che nell'ultimo anno ha guidato il Cit Turin U17. Nei giorni scorsi sembrava essere ad un passo dalla firma con il Beiborg, squadra di Borgaretto che milita in Seconda Categoria ma alla fine non ha saputo resistere alla proposta del Toro. Di seguito la nota ufficiale pubblicata dal Torino FC con la quale viene accolto il nuovo allenatore: