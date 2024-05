Torino Femminile, la semifinale d’andata è granata: sconfitta l’Area Calcio

Le granata non sbagliano la gara d'andata e ora vedono più vicina la finale: in palio la promozione in Serie C

Irene Nicola Redattore 9 maggio - 10:38

Il sogno del Torino Femminile sta prendendo pian piano forma e tassello dopo tassello le granata si sono ritrovate a mettere nel mirino la finale della lotta che mette in palio la promozione in Serie C. Dopo aver superato la prima fase playoff, il Toro guidato da Roberto Battaglino si è affacciato ieri al secondo turno, la semifinale con l'Area Calcio. E le granata non si sono fatte sorprendere, vincendo la gara d'andata per 2-1 in casa delle cuneesi.

Torino Femminile, le granata partono con il piede giusto: battuta l'Area Calcio nella semifinale d'andata — A Musiello d'Alba si impone il Torino Femminile. Le granata non commettono l'errore dei quarti e iniziano le semifinali con il piede giusto, ottenendo una vittoria già nella gara d'andata in trasferta. L'Area Calcio è un'avversaria che la squadra di Roberto Battaglino conosce bene e ha sempre battuto nella regular season, ma resta una formazione di livello che nei playoff ha dato prova di grande forza battendo una temibile concorrente come l'Alessandria e quindi non andava sottovalutata. Il Toro si dimostra cinico e supera le cuneesi per 2-1, mandando in rete due giocatrici che già erano state determinanti nella prima fase playoff: Carola Munafò e Nicole Grieco, in gol rispettivamente nel quarto d'andata e in quello di ritorno.

Torino Femminile, domenica la semifinale di ritorno — Ora il Torino Femminile inizia a vedere concretamente la finale. Prima c'è un ultimo atto, la semifinale di ritorno in casa tra le mura di via Bossoli. L'Area Calcio si presenterà a Torino nella giornata di domenica 12 maggio alle ore 16 per cercare la rimonta. Il Toro d'altro canto è chiamato a confermarsi, partendo dal vantaggio acquisito nella gara d'andata e a chiudere i giochi quanto prima per poter festeggiare la finale. Contemporaneamente verrà decretata anche l'altra finalista tra Femminile Juventus e Bulè Bellinzago. Nella gara d'andata le bianconere, vincitrici del girone B in cui ha militato il Torino, hanno subito una pesante sconfitta per 4-0 per mano del Bulè Bellinzago, ora a un passo dalla finale.

