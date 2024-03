Torino-Fiorentina 0-0 al 45′: Sanabria se ne mangia due, espulso Ricci

Succede di tutto nel primo tempo all'Olimpico Grande Torino, tranne il gol. È mancato ancora una volta il cinismo al Toro, che non ha sfruttato diverse ottime occasioni per portarsi in vantaggio. I granata si sono fatti preferire sul piano del gioco, senza però concretizzare le palle gol create. Pesano in particolare gli errori di Sanabria, che ha mancato due ottime occasioni per sbloccare la gara. Al 38' è Zapata a trovare il vantaggio, Marchetti, richiamato dal Var, annulla per fallo in attacco. L'arbitro è protagonista di un contestato episodio nel recupero, quando estrae un secondo giallo molto severo per Ricci per proteste. I granata dovranno quindi fare i conti con un intero secondo tempo con l'uomo in meno.

Il primo tempo: Sanabria si divora il vantaggio

Ad aprire la gara è un clima di contestazione contro Cairo da parte di una Curva Maratona priva di striscioni e in protesta per le diffide arrivate in settimana. Dopo 7' arriva subito una brutta notizia per Juric, costretto a sostituire Ilic per problemi ad un ginocchio dopo un contrasto con Biraghi. Il serbo esce senza appoggiare il piede a terra, al suo posto entra Ricci. Al 17' arriva la prima occasione del Toro: Zapata si mette in proprio e semina il panico sulla sinistra, accentrandosi e mandando alto di un soffio da buona posizione. Nemmeno il tempo di ripartire che i granata vanno nuovamente vicini al gol con Vlasic, che trova i guantoni di Terracciano su destro a giro dal limite. Sugli sviluppi del calcio d'angolo protestano i granata per un tocco col braccio di Belotti, per Marchetti e il Var Sozza non ci sono estremi per il rigore. Al 20' ancora Toro ad un passo dal gol: Ricci trova Sanabria che, da ottima posizione, colpisce malissimo e si divora il vantaggio. La prima vera occasione viola è sulla testa di Nico Gonzalez, che manda di poco a lato su cross dalla sinistra di Biraghi. Sanabria ha un'occasione d'oro al 31', quando si ritrova a tu per tu con Terracciano dopo un intervento maldestro di Milenkovic su lancio di Vanja, ma perde troppo tempo e non riesce a battere a rete. Il gol del vantaggio arriverebbe al 38': lancio lungo per Zapata, che si libera di Milenkovic e infila l'incrocio dei pali con la complicità di una lieve deviazione di Ranieri. Non mancano le proteste viola per una spinta sul centrale serbo: richiamato dal Var, Marchetti annulla per fallo in attacco che pare evidente. Tra infortuni e Var, Marchetti dà cinque minuti di extra time. Nel recupero scatta il giallo per Ricci per un braccio largo su Nico Gonzalez: diffidato, dovrà saltare la gara contro il Napoli. Nell'occasione Juric per proteste si fa ammonire. All'ultimo secondo, oltre il 50', cambia la partita: ripartenza di Ricci fermata con le cattive da Arthur, Marchetti sembra non ravvisare nulla, il 28 granata protesta e si becca il secondo giallo dal direttore di gara. Solo dopo arriva anche il giallo per Arthur per la ripartenza fermata. Dopo dieci minuti di recupero si va dunque all'intervallo sullo 0-0 tra le feroci proteste granata.