Torino-Fiorentina 0-0: meglio i granata ma permane l’equilibrio al 45′

Il parziale al termine dei primi quarantacinque minuti

Si chiude a reti inviolate e senza nitide occasioni da gol il primo tempo di Torino-Fiorentina. Partita molto tattica e bloccata tra due squadre in piena corsa per l'ottavo posto in campionato. Lecito attendersi qualcosa in più nella ripresa, dato che il pareggio servirebbe poco ad entrambe le formazioni; e sicuramente la partita ha più peso specifico per i granata, essendo i viola di Italiano attesi da due finali.

Le scelte: riecco Schuurs, fuori Miranchuk — Un solo cambio rispetto all'undici di Verona per Juric, che recupera Sanabria e lo conferma al centro dell'attacco. L'unica novità rispetto a domenica scorsa è il ritorno di Schuurs al centro di una difesa completata da Djidji e Buongiorno. A farne le spese è Vojvoda, con Rodriguez che avanza a fare l'esterno sulla corsia di sinistra; sul versante opposto c'è invece Singo. In mezzo al campo spazio alla coppa Ricci-Ilic, sulla trequarti confermati Vlasic e Karamoh. Italiano deve invece fare i conti con le fatiche del giovedì europeo e con la finale di Coppa Italia in programma mercoledì: tra i viola riposano dunque diversi titolari, mentre Amrabat e Gonzalez non sono neanche partiti per Torino.

Il primo tempo: latitano le occasioni — Il primo squillo dell'incontro arriva da Vlasic, bravo ad inserirsi e calciare di poco a lato dopo un recupero alto di Djidji. Al 18' scatta il giallo per Mandragora, che interviene con i tacchetti sulla caviglia di Ilic. Quindi è Rodriguez a provarci con il destro, non riuscendo però ad angolare e trovando la parata di Cerofolini. I granata rischiano al 37', quando Saponara si libera di Ilic e mette in mezzo, trovando però la chiusura in angolo di Djidji. S0no diverse le buone trame fatte vedere dai granata, le sponde di Sanabria funzionano e Ilic sa giocare in verticale, ma al momento buono manca la scelta decisiva negli ultimi venti metri. L'esempio di ciò arriva quando Ricci riceve in area da buona posizione un pallone di Vlasic ma anzichè tirare controlla il pallone verso l'esterno dell'area favorendo il recupero dei viola. Allo scadere ci prova quindi Schuurs: il centrale svetta su angolo di Ilic ma non inquadra lo specchio da ottima posizione. Si chiude dunque sullo 0-0 un primo tempo che ha fin qui regalato poche emozioni. Servirà qualcosa in più ai granata, che si sono fatti preferire sul piano del gioco ma non al punto da creare occasioni nitide da gol.