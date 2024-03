Torino-Fiorentina, Marchetti verso lo stop di due settimane

Dopo gli errori in Torino-Fiorentina, Matteo Marchetti va verso uno stop di un paio di settimane, come riportato da La Gazzetta dello Sport. L'episodio finito sul tavolo di discussione durante la gara e nei giorni a seguire è il secondo giallo sventolato all'indirizzo di Samuele Ricci, reo di aver protestato troppo veementemente nel chiedere un'ammonizione solare per il fallo commesso ai suoi danni da Arthur. Il designatore Rocchi è intervenuto in merito all'episodio in Open Var definendo la decisione di Marchetti un errore d'inesperienza: "Avrebbe dovuto andare subito a punire chi commette il fallo e poi semmai andare su chi protesta. Se Marchetti avesse ammonito subito Arthur, probabilmente la reazione di Ricci non sarebbe arrivata. L’offesa all’arbitro non è mai accettata, ma certe cose puoi gestirle. L’esperienza è anche questo”. Ad ogni modo la decisione di Marchetti ha condizionato pesantemente la partita, lasciando il Torino in dieci uomini per un tempo intero. Così Marchetti verrà fermato per circa due settimane. È il sesto arbitro a subire lo stop in seguito ad aver arbitrato il Torino con errori evidenti a sfavore dei granata. Prima di lui Marchetti erano stati stoppati Mariani, Chiffi, Fourneau, Doveri e Massimi.