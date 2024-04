Torino-Frosinone 0-0: confronto tra Paro, Juric e la squadra a fine partita

Il Torino oggi ha raccolto un secondo pareggio a reti bianche dopo quello nel derby. Anche contro il Frosinone i granata non sono riusciti a trovare il gol e vengono persi così altri punti in classifica. Come riportato dalla bordocampista di DAZN, Maria Pia Beltran, nello spogliatoio della squadra dopo il triplice fischio è sceso anche l'allenatore Ivan Juric (oggi in tribuna per la squalifica ricevuta nella sfida con la Juve) e ha parlato con i giocatori e il suo vice Matteo Paro, oggi in panchina. C'è stato quindi un confronto tra lo staff tecnico e tutti i componenti della rosa per fare il punto della situazione al termine di una gara deludente sia nella prestazione che nel risultato. A confermare questo confronto è stato poi lo stesso Paro nell'intervista postpartita concessa ai microfoni di DAZN.