Torino-Frosinone 0-0, Paro: “Gioco poco fluido. Ilic e Okereke? La penso così”

Matteo Paro during the Italian Serie A, football match between Torino Fc and Hellas Verona on 02 October 2023 at Stadio Olimpico Grande Torino, Turin, Italy. Photo Nderim Kaceli

Al termine di Torino-Frosinone, gara valida per il 33° turno di Serie A, il tecnico in seconda dei granata Matteo Paro è intervenuto ai microfoni di DAZN per fornire un suo commento sul match. Di seguito le sue dichiarazioni.

Juric cos'ha detto a fine partita?"È arrivato negli spogliatoi ha salutato i ragazzi e ci siamo confrontati sulla partita, niente di particolare. Domani la analizzeremo bene".

Cosa è mancato oggi?"Oggi è stata la partita che ci aspettavamo fatta di duelli e seconde palle. Per me nel primo tempo non siamo stati abbastanza fluidi con tante palle al portiere, siamo stati meno brillanti nella gestione di alcune situazioni con la palla e siamo stati poco pericolosi. I ragazzi ce l'hanno messa tutta e ora dobbiamo recuperare bene e pensare all'Inter".

Serviva più precisione?"Quando non fai gol manca sempre qualcosa, dobbiamo ancora migliorare negli ultimi metri e arrivarci con più continuità e più fluidità. Non era facile perché il Frosinone corre tanto e occupa bene il campo e ha messo in difficoltà tante squadre, non era semplice".

Come valuta l'ingresso di Sanabria?"Era un momento complicato e si può far meglio. Devo dire che anche nel primo tempo Okereke poteva gestire meglio alcune situazioni, Sanabria è entrato in un momento di palle alte ed era difficile quando ci sono partite così. Magari dovremmo pensare a diverse situazioni per far male a questi avversari".

Ilic rientrava dopo tanto tempo, anche per questo è mancata fluidità?"Non è stato solo Ilic, ma tutta la squadra. Era una partita che si giocava sull'inerzia, su chi vince un contrasto o una seconda palla. Si creano situazioni pericolose così. Tutta la squadra poteva muovere più veloce la palla e lui rientrava dopo tempo, è stato un bel banco di prova e la sua condizione andrà sicuramente migliorando".

Il calendario è di quelli più difficili con l'Inter capolista alla prossima..."L'Inter è una grande squadra, noi abbiamo il nostro obiettivo e vedremo loro se avranno già vinto ma vorranno comunque far bene. Noi vogliamo metterli in difficoltà. Sono tutte difficili le partite, sia per chi sta sotto e sia per chi sta sopra".