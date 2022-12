Torino, futuro già scritto per Bayeye: in Spagna per mettersi in mostra

Per l'esterno granata si punta al prestito a gennaio, queste amichevoli sono delle grandi occasioni per mettersi in mostra

Cecilia Mercatore

Con Singo, Aina e Vojvoda ai box (i primi due per problemi muscolari, l'ultimo per febbre), ecco che si presenta l'occasione per Bayeye. Nella prima amichevole spagnola, disputata ieri - sabato 10 dicembre - contro l'Espanyol, l'unico esterno di ruolo a disposizione di Ivan Juric era il classe 2000 francese. Messo in campo dal primo minuto di gioco, e sostituito poi al 16' del secondo tempo, Bayeye ha avuto la possibilità di mettersi in mostra, soprattutto visto il mercato di gennaio alle porte.

Torino, Bayeye verso il prestito in Serie B — Dopo quella contro l'Espanyol, un'altra occasione per l'esterno francese potrebbe arrivare venerdì nella seconda amichevole in terra spagnola, quella contro l'Almeria. Queste sono grandi possibilità per mettersi in vetrina, visto che ad oggi il suo futuro sembra quello di una possibile cessione in prestito in Serie B nel mercato di gennaio. Bayeye fin qui non è riuscito a ritagliarsi lo spazio desiderato in questa prima parte di stagione con i granata e dunque, il suo futuro sembra appunto essere già scritto (LEGGI QUI).