Torino, gli acquisti più costosi dell’era Cairo: Ilic primo di sempre a gennaio

Il centrocampista serbo, arrivato a gennaio dal Verona, è il terzo colpo più costoso dell'era Cairo. Può diventare secondo però con i bonus

Federico De Milano

Dopo aver analizzato la classifica delle cessioni più remunerative compiute dal Torino nell'era Cairo, prendiamo in esame gli acquisti più costosi messi in pratica dal patron granata. Nella sessione di mercato di gennaio che si è appena conclusa il colpo in entrata più importante per il Toro è stato senza dubbio Ivan Ilic. Il centrocampista serbo è arrivato dall'Hellas Verona su richiesta di Juric che lo ha già allenato e apprezzato proprio in gialloblù.

Ilic è il terzo acquisto più costoso dell'era Cairo, ma può diventare secondo — Come già scritto qui sulle colonne di Toro News, Ilic è arrivato al Torino in prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni di euro più 1 di bonus. L'obbligo scatterà però solamente dopo il verificarsi di alcune condizioni che sono pura formalità, motivo per il quale l'arrivo del centrocampista classe 2001 si può giudicare un acquisto a titolo definitivo con il pagamento rimandato all'estate. Questa cifra vale il terzo gradino del podio ad Ilic nella graduatoria dei colpi più onerosi. C'è però una particolarità da segnalare: nel caso in cui il Toro dovesse versare anche l'ulteriore milione di bonus, il centrocampista serbo scavalcherebbe Simone Zaza (15,6 mln la cifra spesa per l'attaccante) in questa classifica e diventerebbe così il secondo alle spalle solo di Simone Verdi, irraggiungibile con i suoi 25 milioni.

Ilic scavalca il capolista Ricci nella classifica degli acquisti più onerosi di gennaio — L'anno scorso Samuele Ricci era arrivato dall'Empoli in prestito a 2 milioni con obbligo di riscatto fissato a 8,5. Il totale di 10,5 milioni lo aveva reso il quinto colpo più costoso di sempre della gestione Cairo e il primissimo tra quelli del mese di gennaio. Ilic però ha superato l'ex Empoli e ora si trova in prima posizione tra i colpi del mercato invernale. Di seguito lasciamo la classifica completa dei 10 acquisti più costosi del Torino nell'era Cairo nella quale sono presenti quattro giocatori oggi in forza nella rosa di Juric.

LA CLASSIFICA DEI DIECI ACQUISTI PIÙ CARI DELL'ERA CAIRO (in grassetto quelli avvenuti a gennaio):

1 - Verdi (25 milioni)

2 - Zaza (15,6 milioni)

3 - Ilic (15 milioni + 1 di bonus)

4 - Niang (14 milioni)

5 - Meité (11,5 milioni)

6 - Ricci (10,5 milioni)

7 - Aina (10 milioni)

8 - Izzo (9,7 milioni)

9 - Schuurs (9 milioni + 2,3 di bonus)

9 - Ljajic (9 milioni)