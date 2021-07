Torino, gli allenamenti odierni: test fisici al mattino e al pomeriggio

Al lavoro regolarmente tutti i giocatori convocati ad eccezion fatta di Meite e Rincon

Secondo giorno di allenamenti al Filadelfia per il Torino, con test fisici e atletici che hanno impiegato sia il mattino sia il pomeriggio e sono stati intervallati da un allenamento tecnico. Tutti regolarmente a disposizione i giocatori convocati, ad eccezion fatta di Meite (in permesso per ragioni personali) e Rincon (che è ancora alle prese con i tamponi essendo arrivato con un paio di giorni di ritardo rispetto ai compagni). Domani il programma prevede un’altra sessione di allenamento che partirà dal mattino. Presente al Filadelfia questa mattina anche Magnus Warming, nuovo acquisto del Torino. Ricordiamo che il 13 luglio la squadra partirà per il ritiro di Santa Cristina in Val Gardena (qui il calendario delle amichevoli).