UFFICIALE – Warming al Torino: per lui un triennale con opzione

L'attaccante danese classe 2000 sbarca in granata a titolo definitivo

Warming è nato a Nykøbing Falster l’8 giugno del 2000. Dopo i primi calci al Nykøbing, nel 2015 passa al Brøndby, continuando il suo percorso di crescita nel settore giovanile. Nel 2019/2020 torna in prestito al Nykøbing (14 presenze, 4 gol) per poi essere acquistato a stagione in corso dal Lyngby: debutta così in Superligaen, con uno score di 9 presenze e 2 gol. Nello scorso campionato ha totalizzato 30 presenze segnando 5 reti nella massima serie danese. Warming fa parte della rosa della nazionale Under 20 danese con la quale recentemente ha disputato due partite contro l’Irlanda Under 21 e l’Argentina Under 23.