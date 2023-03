Torino, i convocati per il Bologna: rientra Aina, c’è Radonjic

La lista dei giocatori scelti da Ivan Juric per la sfida al Bologna

Il tecnico del Torino Ivan Juric ha diramato l'elenco dei convocati per la partita di questa sera contro il Bologna. Nella lista rientra Ola Aina, di nuovo a disposizione dopo aver scontato la squalifica nel derby. Chiamato anche Nemanja Radonjic, nonostante gli screzi della gara contro la Juventus. Si aggiunge invece al gruppo degli assenti Samuele Ricci, squalificato dopo l'ammonizione rimediata nel derby. Restano fuori anche Etrit Berisha per scelta tecnica e gli infortunati Nikola Vlasic (distrazione miofasciale del retto femorale della coscia destra), Pietro Pellegri (interessamento miofasciale del muscolo bicipite femorale della coscia destra), Valentino Lazaro (lesione di alto grado del legamento collaterale mediale), David Zima (fermo post intervento chirurgico di sutura meniscale laterale) e Ronaldo Vieira (lesione al tendine del bicipite femorale sinistro). Aggregato ancora in prima squadra anche il difensore della Primavera Ange N'Guessan.