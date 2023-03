Torino, i convocati per il Lecce: torna Pellegri, cinque gli assenti

I convocati granata della sfida delle 12.30 dello stadio Via del Mare di Lecce

Il Torino a poche ore dalla partita contro il Lecce ha diramato la lista dei convocati. Torna tra i convocati Pietro Pellegri, anche se con ogni probabilità non sarà della partita, come preannunciato a Juric alla vigilia, perché fatica ancora a scattare con facilità. Assenti invece Lazaro, Zima, Vlasic, Vieira e l'uomo del momento in casa granata Karamoh. Ricordiamo che sono diffidati Schuurs e Sanabria.