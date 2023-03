Torino, i convocati per il Napoli: rientra Vlasic, out Miranchuk e Karamoh

Il tecnico del Torino Ivan Juric ha diramato l'elenco dei convocati per la partita di questo pomeriggio contro il Napoli. Nella lista rientra Nikola Vlasic, che ha recuperato dalla distrazione miofasciale del rettore femorale della coscia destra, out invece Aleksej Miranchuk per un trauma elongativo del muscolo adduttore della coscia sinistra e Yann Karamoh, che non ha ancora recuperato dalla botta al polpaccio. Restano esclusi Etrit Berisha (scelta tecnica), Valentino Lazaro (lesione di alto grado del legamento collaterale mediale), David Zima (fermo post intervento chirurgico di sutura meniscale laterale) e Ronaldo Vieira (lesione al tendine del bicipite femorale sinistro).