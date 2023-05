Torino, i convocati per il Verona: rientrano Aina e Schuurs

La lista dei convocati di Juric per il match contro il Verona

Il Torino ha pubblicato la lista dei giocatori convocati da mister Ivan Juric per la trasferta di Verona. Rientrano nelle scelte Schuurs e Aina, rispettivamente recuperati da un'elongazione all'adduttore e da una lesione al soleo; torna anche Singo dopo la squalifica. Ma c'è anche qualche defezione tra le fila granata. L'ultima è quella di Miranchuk, costretto ai box a causa della frattura del mignolo del piede. Sempre ai box Radonjic (lesione del retto femorale sinistro) e Zima (fermo post intervento chirurgico di sutura meniscale laterale). Infine assente Berisha per scelta tecnica. Prima convocazione tra i grandi invece per Passador, portiere titolare della Primavera di Scurto.