Torino, i convocati per la sfida col Benevento: out Baselli, Lukic e altri 4

L'allenatore del Torino Davide Nicola ha diramato la lista dei giocatori granata convocati per la sfida di questa sera contro il Benevento. Il fischio d'inizio per questa sfida, tra il Toro e gli uomini di Filippo Inzaghi, è in programma questa sera alle 20.45 allo stadio Olimpico Grande Torino. Il tecnico granata ha potuto convocare solamente 20 giocatori dato che dovrà fare a meno di ben 6 elementi della prima squadra e per questo sono stati messi in elenco anche due ragazzi della Primavera come Karamoko e Kryeziu. I sei giocatori che Nicola non ha potuto mettere in lista sono tutti fuori per problemi fisici: Baselli è stato fermato da un affaticamento muscolare all'adduttore della coscia sinistra, Gojak è alle prese con la lombalgia, Milinkovic-Savic ha subito un trauma contusivo alla caviglia sinistra, Murru rimane fuori per un interessamento distrattivo ai flessori della coscia sinistra e anche Rodríguez non sarà del match a causa di guai fisici. Non sarà a disposizione di Davide Nicola per la partita contro il Benevento neanche Lukic. Il centrocampista serbo è stato operato per aver accusato un interessamento distrattivo al tendine adduttore lungo di sinistra.