Torino, i granata arrivati ai quarti nella storia del Mondiale: la lista completa

Mondiali, lo storico dei granata ai quarti di finale

I primi granata ad accedere ai quarti di finale furono Fabrizio Poletti e Giorgio Puia, ma la coppia granata non scese in campo per disputare la gara e assistette dalla panchina alla vittoria dell'Italia contro il Messico per 4-1 nei mondiali del 1970. Per rivedere in campo un giocatore del Torino nelle fasi avanzate della competizione bisognerà aspettare Argentina 1978 e Spagna 1982. In entrambi i casi la formula era diversa e non prevedeva propriamente i quarti di finale, ma una seconda fase a gruppi seguita da finalina e finale. Nel 1978, Mondiale in cui figura il maggior numero di granata convocati in Nazionale di sempre (Patrizio e Claudio Sala, Eraldo Pecci, Renato Zaccarelli, Paolo Pulici, Francesco Graziani) trovarono spazio in tre: Renato Zaccarelli, titolare in due gare su tre del girone, Claudio Sala e Ciccio Graziani (da subentrati). Nel 1982 Giuseppe Dossena invece restò sempre in panchina, vincendo la Coppa del Mondo senza mai scendere in campo. Da allora solo in un'occasione scese in campo un giocatore del Torino in occasione dei quarti di finale iridati: era il 1986 e Junior venne scelto nella formazione titolare del Brasile, uscita sconfitta ai rigori dalla Francia. Dal 1986 nessun granata ha più messo piede in campo per i quarti di un Mondiale (Roberto Mussi non scese in campo nel 1994). Sono passati 36 anni. Contro il Brasile, Nikola Vlasic potrebbe mettere fine al digiuno se venisse impiegato nuovamente dopo il calcio di rigore siglato agli ottavi con il Giappone.