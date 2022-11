Torino, tutti i calciatori convocati nella storia del Mondiale: la lista completa

Argentina 1978 resta ancora oggi il Mondiale con più granata presenti: in quella edizione furono in 6, tutti italiani

Sono 31 i calciatori del Torino convocati per almeno un'edizione della Coppa del Mondo. I primi granata al Mondiale si sono visti a partire dalla quarta edizione, ovvero quella del 1950, e solo in 13 edizioni su 22 (2022 compreso) ce ne è stato almeno uno. Inoltre, solo Paolo Pulici, sinora, è riuscito a conquistare la convocazione a più di un Mondiale. La partecipazione, comunque, non è mai stata molto numerosa, tanto che, ad oggi, Argentina '78 resta l'edizione più colorata di granata, con 6 calciatori impegnati, seguita da Qatar 2022 con 5.