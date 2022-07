Torino, ecco i numeri di maglia: Sanabria prende il 9, Radonjic il 49

Il Torino, alla vigilia della prima amichevole dell'annata contro l'Eintracht Francoforte, ha reso noto, tramite un comunicato ufficiale, i primi numeri di maglia della stagione, i quali, come ricorda il club "non saranno un'opzione definitiva in quanto la lista finale si avrà solo alla vigilia del campionato" e, soprattutto, alla fine del calciomercato.