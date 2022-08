Torino, Miranchuk si presenta: “Sono pronto, l’Atalanta gioca in modo simile”

Aleksej Miranchuk ha rilasciato a Torino Channel le prime dichiarazioni da giocatore granata, presentandosi al pubblico del Torino. "Sono un centrocampista offensivo - ha esordito il trequartista russo - Gioco sulla destra, cerco di accentrarmi per fare assist e gol per aiutare la squadra. Toro e Atalanta giocano in maniera simile, penso che questo mi aiuterà ad ambientarmi con la squadra". Tanta la voglia di cominciare a lavorare con Ivan Juric: "Gioca un calcio molto offensivo e aggressivo, non vedo l'ora di iniziare". Miranchuk si è detto pronto per la nuova stagione e spiega anche quale maglia granata indosserà nel corso della stagione: "Sto benissimo, sono sicuro di essere pronto. Ho scelto il numero 59, lo avevo già alla Lokomotiv Mosca e all'Atalanta, non per un motivo specifico, mi piace". Il neo giocatore granata ha parlato anche del legame con il fratello il gemello Anton Miranchuk, attualmente alla Lokomotiv Mosca, con cui ha condiviso parte del percorso calcistico: "Sono molto grato di essere cresciuto insieme a lui, anche calcisticamente, è stato molto bello. Noi condividiamo i momenti belli e quelli brutti, ci sosteniamo a vicenda". Un saluto infine ai nuovi tifosi granata: "Ciao ragazzi, sono molto felice di essere qua. Sempre forza Toro"