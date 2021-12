Torino, il 2021 in numeri: Sanabria goleador con 8 reti, Bremer il più utilizzato

Tutto il 2021 del Torino raccontato attraverso i numeri: 17 granata diversi sono andati a rete, in 4 hanno ricevuto un cartellino rosso

Luca Bonello

Il 2021 sta per concludersi e il Torino saluta così un anno particolarmente intenso, sicuramente divisibile in due parti. La prima, iniziata sotto la gestione Giampaolo e continuata con Davide Nicola, è stata infatti caratterizzata da mille difficoltà, con lo spettro della retrocessione in Serie B sempre in agguato e poi evitato in extremis. La seconda, invece, di gestione Juric, ha visto formarsi un nuovo Toro, capace di trasformare lo stadio "Grande Torino" in un vero e proprio fortino. Proviamo a riassumere l'anno solare del Torino in numeri.

1 - I gol segnati in Coppa Italia: Mandragora su rigore contro la Sampdoria.

2 - Gli incontri di Coppa Italia in cui il Torino ha mantenuto la rete inviolata: Milan-Torino 0-0, Torino-Cremonese 0-o (entrambi con Milinkovic-Savic in porta)

2 - I gol subiti dal Torino in Coppa Italia: entrambi contro la Sampdoria nel 2-1 del 16 dicembre

2 - I rigori sbagliati: 1 in Serie A (Belotti nel 3-3 contro l'Atalanta), 1 in Coppa Italia (Mandragora nello 0-0 contro la Cremonese)

3 - Gli allenatori: Marco Giampaolo dall'1 al 18 gennaio, Davide Nicola dal 19 gennaio al 30 giugno, Ivan Juric dal 1° luglio ad oggi)

3 - Le partite ufficiali disputate in Coppa Italia

3 - I gol realizzati su rigore: 2 in Serie A (Belotti in Udinese-Torino 0-1 e in Spezia-Torino 4-1), 1 in Coppa Italia (Mandragora in Sampdoria-Torino 2-1)

4 - Le espulsioni ricevute: Rincon in Crotone-Torino 4-2, Mandragora in Torino-Napoli 0-2, Djidji in Venezia-Torino 1-1, Singo in Torino-Empoli 2-2

4 - Le vittorie in trasferta in Serie A (1 con Giampaolo in panchina, 2 con Nicola, 1 con Juric)

4 - Le partite in cui il Torino ha subito almeno 3 gol: Atalanta-Torino 3-3, Crotone-Torino 4-2, Torino-Milan 0-7, Spezia-Torino 4-1

5 - Le sconfitte casalinghe in Serie A (3 con Nicola in panchina, 2 con Juric)

5 - Gli 0-0: 3 in Serie A (Torino-Spezia, Torino-Genoa, Lazio-Torino), 2 in Coppa Italia (Milan-Torino, Torino-Cremonese)

7 - Le partite in cui il Torino ha segnato almeno 3 gol: Parma-Torino 0-3, Atalanta-Torino 3-3, Torino-Sassuolo 3-2, Torino-Roma 3-1, Torino-Salernitana 4-0, Torino-Genoa 3-2, Torino-Sampdoria 3-0

7 - I pareggi in trasferta in Serie A (5 con Nicola in panchina, 2 con Juric)

8 - I gol di Sanabria, il miglior marcatore granata del 2021

8 - I pareggi casalinghi in Serie A (2 con Giampaolo in panchina, 4 con Nicola, 2 con Juric)

9 - Le vittorie casalinghe in Serie A (3 con Nicola in panchina, 6 con Juric)

10 - Le sconfitte in trasferta in Serie A (1 con Giampaolo in panchina, 3 con Nicola, 6 con Juric)

11 - Gli incontri di Serie A in cui ha mantenuto la rete inviolata (6 con Sirigu in porta, 5 con Milinkovic-Savic)

13 - Le vittorie (Tutte in Serie A)

13 - Le partite in cui il Torino ha segnato almeno 2 gol: Parma-Torino 0-3, Benevento-Torino 2-2, Atalanta-Torino 3-3, Crotone-Torino 4-2, Torino-Sassuolo 3-2, Torino-Juventus 2-2, Torino-Roma 3-1, Torino-Salernitana 4-0, Torino-Genoa 3-2, Torino-Sampdoria 3-0, Torino-Udinese 2-1, Torino-Empoli 2-2, Torino-Bologna 2-1

15 - Le partite in cui il Torino non ha segnato neanche un gol: Milan-Torino 2-0, Milan-Torino 0-0, Torino-Spezia 0-0, Torino-Genoa 0-0, Sampdoria-Torino 1-0, Torino-Napoli 0-2, Torino-Milan 0-7, Lazio-Torino 0-0, Torino-Cremonese o-o, Torino-Juventus 0-1, Napoli-Torino 1-0, Milan-Torino 1-0, Spezia-Torino 1-0, Roma-Torino 1-0, Inter-Torino 1-0

15 - Le partite in cui il Torino ha subito almeno 2 gol: 14 in Serie A (Milan-Torino 2-0, Benevento-Torino 2-2, Atalanta-Torino 3-3, Crotone-Torino 4-2, Torino-Inter 1-2, Torino-Sassuolo 3-2, Torino-Juventus 2-2, Torino-Napoli 0-2, Torino-Milan 0-7, Spezia-Torino 4-1, Torino-Atalanta 1-2, Fiorentina-Torino 2-1, Torino-Genoa 3-2, Torino-Empoli 2-2), 1 in Coppa Italia (Sampdoria-Torino 2-1)

16 - Le sconfitte (15 in Serie A, 1 in Coppa Italia)

17 - I pareggi (15 in serie A, 2 in Coppa Italia, i cui incontri sono poi entrambi terminati ai calci di rigore)

17 - I diversi marcatori granata: Singo, Izzo, Gojak, Bremer, Zaza, Belotti, Bonazzoli, Mandragora, Sanabria, Rincon, Vojvoda, Verdi, Pobega, Lukic, Pjaca, Brekalo, Praet

23 - Le partite giocate allo stadio Olimpico "Grande Torino" (22 in Serie A, 1 in Coppa Italia)

23 - Le partite giocate in trasferta (21 in Serie A, 2 in Coppa Italia)

34 - I granata scesi in campo in almeno una sfida ufficiale: Sirigu, Izzo, Lyanco, Bremer, Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Rodriguez, Verdi, Belotti, Gojak, Segre, Murru, Vojvoda, Ansaldi, Bonazzoli, Zaza, Buongiorno, Milinkovic-Savic, Baselli, Mandragora, Nkoulou, Sanabria, Djidji, Aina, Pjaca, Rauti, Zima, Pobega, Praet, Brekalo, Kone, Warming

43 - Le partite ufficiali disputate in Serie A

51 - I gol segnati in Serie A (4 con Giampaolo in panchina, 24 con Nicola, 23 con Juric)

54 - I punti ottenuti in Serie A nel 2021

56 - I gol subiti in Serie A (3 con Giampaolo in panchina, 34 con Nicola, 19 con Juric)

3505 - I minuti disputati da Bremer nel 2021, il granata più utilizzato.