Serie A, la classifica dell’anno solare 2021: Toro 11°. Raddoppiati i punti del 2020

I numeri del 2021 granata: la media punti è in linea con il 2016 ed il 2017. La differenza con lo scorso anno è evidente

Luca Bonello

Il Torino sta piano piano riprendendo quota dopo 2 stagioni particolarmente difficili a cavallo del 2020. A dimostrarlo sono le prestazioni in campo, ma anche, e soprattutto, i numeri, in particolare quelli relativi ai punti ottenuti in quest'anno solare. Nel 2021 infatti, in Serie A, i granata ne hanno conquistati 54 in 43 partite, piazzandosi all'11° posto in questa particolare classifica.

SEGNALI - I granata doppiano così il 2020, anno chiuso con soli 27 punti ottenuti in 35 gare disputate. Un cambiamento di marcia ingente, che ha permesso al Toro di passare da una media di 0,77 punti a partita, ad una di 1,25. Importanti passi in avanti riguardano però anche la differenza reti: l'anno passato essa infatti recitava -28 (46 fatti e 74 subiti), questo che va concludendosi -5 (51 fatti e 56 subiti). Da notare come i granata, nonostante le 8 partite di differenza col 2020, nel 2021 abbiano segnato 5 gol in più e subiti addirittura 18 in meno.

IN LINEA - Con 54 punti ottenuti in 43 gare disputate quindi, il Torino migliora sensibilmente rispetto all'annus horribilis del 2020, ma resta comunque ancora distante dall'ottimo rendimento del 2019 e del 2018, quando, in 36 e 38 gare, i granata ottennero in entrambi i casi 56 punti (1,55 e 1,47 di media), e da quello del 2015 (1,55 di media con 59 punti in 38 match giocati). I granata tornano però in linea con i risultati pre 2018: nel 2017 i punti ottenuti furono 50 in 39 gare (media di 1,28), mentre nel 2016 51 in 40 partite (1,27). Vicino anche il risultato del 2014, quando in 37 match di Serie A, il bottino fu di 49 punti (1,32).

LA CLASSIFICA DELL'ANNO SOLARE 2021:

Inter 104 punti (43 partite)

Atalanta 94 (44)

Napoli 91 (44)

Juventus 88 (44)

Milan 87 (43)

Lazio 78 (43)

Roma 67 (43)

Sassuolo 60 (43)

Fiorentina 58 (43)

Sampdoria 55 (43)

Torino 54 (43)

Bologna 53 (43)

Hellas Verona 49 (43)

Udinese 45 (43)

Spezia 44 (43)

Genoa 43 (43)

Cagliari 33 (43)

Empoli 27 (19)

Venezia 17 (19)

Benevento 15 (24)

Crotone 14 (24)

Salernitana 8 (19)

Parma 8 (24)